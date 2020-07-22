كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة اليابانية تعتمد ديكساميثازون كعلاج ثانٍ لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الأربعاء، أنها اعتمدت عقار ديكساميثازون من عائلة الستيرويدات، كعلاج ثانٍ لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت السلطات الصحية اليابانية، قدرة العلاج على خفض معدل الوفاة بين المرضى في المستشفيات.

ونقلت وكالة رويترز، عن الصحة اليابانية، أن عقار ديكساميثازون وهو عقار رخيص واسع الاستخدام، كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسفير، المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسز".

سجلت وزارة الصحة اليابانية 633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، حيث تضاعف محافظة آيتشي في وسط اليابان معدل الإصابة بها تقريبًا مع 53 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".

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الرقم الوطني أقل من أعلى رقم يومي تم الإبلاغ عنه منذ بدء تفشي المرض، والذي يبلغ حاليًا 708.

وقد أفاد حاكم طوكيو يوريكو كويكي أن هناك 230 حالة جديدة في العاصمة، بانخفاض من 237 حالة يوم الثلاثاء.

وقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس الجديد علي مستوي العالم إلى 15 مليون شخص، اليوم الأربعاء، وفقا لإحصاءات رويترز، مع زيادة وتيرة انتشار الوباء حتى مع استمرار انقسام الدول في استجابتها للأزمة.

في الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من الحالات في العالم حيث سجلت 3.91 مليون إصابة، حذر الرئيس دونالد ترامب: "من المحتمل، للأسف، أن تسوء قبل أن تتحسن."