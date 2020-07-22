كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإصابات بكورونا حول العالم تخطت 15 مليون حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات موقع Worldometers المتخصص في تتبع انتشار فيروس كورونا، أن حصيلة الإصابات بالوباء في العالم تخطت عتبة الـ15 مليون بحلول اليوم الأربعاء.

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وبحسب الموقع، بلغ إجمالي الإصابات حتى الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت غرينتش، نحو 15 مليون و100 ألف حالة، منها أكثر من 615 ألف وفاة وما يزيد عن 9 ملايين و116 ألف حالة شفاء، لتبقى هناك حوالي 5 ملايين و363 ألف حالة نشطة.

ومن اللافت أن عتبة الـ14 مليون تم تخطيها 18 يوليو ما يعني أن المليون حالة الأخيرة سجلت خلال 4 أيام فقط.