السعوديّة: معتقلو رأي جُدد بسبب تضامنهم مع حقوقي مات أسيرًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد منتصف الليل بين يومي الثلاثاء والأربعاء، نشر حساب "معتقلي الرأي" على صفحته في موقع "تويتر" 3 شهادات يؤكد من خلالها على ثبوت اعتقال ثلاثة نشطاء من السعودية في سجون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار حساب "معتقلي الرأي" إلى أن الكتاب والناشطين تم اعتقالهم منذ بداية شهر رمضان الماضي بسبب رثائهم للإصلاحي الدكتور عبد الله الحامد الذي توفي في السجن.

وبحسب التغرديات، تعتقل السلطات الدكتور عبد العزيز الدخيل والمحامي الناشط سلطان العجمي والكاتب عقل الباهلي.

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وأرفق حساب "معتقلي الرأي" بعض التغريدات التي تشير إلى تعبير النشطاء عن حزنهم لوفاة الدكتور عبد الله الحامد الذي توفي في السجن ووصفوه بشيخ الحقوقيين والإصلاحيين بالسعودية.

وكان قد توفي الحامد وهو في الأسر صباح يوم جمعة 24 نيسان/ أبريل وذلك على الأرجح يعود لسبب الإهمال الطبي المتعمد وفقًا لما قالت منظمات حقوقية سعودية في الخارج.

ويُذكر أن الحامد هو من أبرز دعاة الإصلاح في المملكة ومن المؤسسين لمشروع "حسم" الإصلاحي، واعتقل عدة مرات خلال مسيرته، وكانت آخر مرة في آذار/ مارس 2013، وحكم عليه بالسجن 11 عاما.