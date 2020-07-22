زلزال بقوة 7.8 يضرب ألاسكا وإنذار بحصول تسونامي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مركز الإنذارات للزلازل والمسح الجيولوجي الأميركي الرسمي عبر حسابه في موقع "تويتر" عن "زلزال بقوة 7.8 ضرب ولاية ألاسكا" ووجه المعهد الأميركي إنذارات من تسونامي محتمل.

وأشار المعهد الأميركي إلى أن الزلزال وقع اليوم الأربعاء على بعد حوالي 800 كلم جنوب غربي إنكوراج في ألاسكا ما تسبب بإنذار بحصول تسونامي.

ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال الذي وقع على بعد 90 كلم جنوبي بيريفيل.

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وولاية ألاسكا هي من إحدى الولايات الأميركيّة التي انضمت مؤخرًا إلى الولايات المتحدة أي في عام 1959، لتصبح بذلك الولاية رقم 48 بين الولايات الأخرى.

وتحتوي ألاسكا العديد من المدن الكبيرة، ومن أهمهن؛ مدينة أنكوريج والتي تعد أكبر مدينة من حيث الكثافة السكانية، مدينة فيربنكس، مدينة أستيكا، أمّا بالنسبة لعاصمة الولاية فهي مدينة جونو، وبالإضافة إلى كل هذا تضم ألاسكا 27 مقاطعة.

وما يميّز ولاية ألاسكا أن موقعها الجغرافي إستراتيجي للغاية وهو قريب من روسيا، وتقع هذه الولاية في أقصى الركن الشمالي الغربي للقارة الأميركيّة الشمالية، وهي ولاية منفصلة عن باقي الولايات لسبب وقوعها ضمن نطاق الأراضي الكندية أي في الجزء الشمالي الغربي منها، لتفصلها 800 كم عن ولاية واشنطن.