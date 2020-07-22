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مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 22 يوليه 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 12 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في مجزر وصرواح والعبدية.

 

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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