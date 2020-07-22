شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تحركات للمليشيا في محافظة عمران والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل اليوم الأربعاء، 22/تموز/2020، غارات جوية على تحركات للحوثيين في محافظة عمران شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت تحركات للمليشيا في جبل ضين بمديرية عيال سريح. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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