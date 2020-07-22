تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين

الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأربعاء تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 21 يوليو، ارتفاعا من 11 قبل يوم.



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وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك تسع حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الخمس الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين 22 حالة جديدة بلا أعراض ارتفاعا من ست قبل يوم. وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83707 حالات حتى أمس الثلاثاء. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.