المليشيا تقصف أحياء سكنية في التحيتا جنوبي الحديدة باليمن

الأربعاء 22 يوليه 2020

قصفت مليشيات الحوثي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2020، بشكل عشوائي الأحياء السكنية في مركز مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة.



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وذكرت مصادر محلية في التحيتا، أن عدداً من قذائف الهاون الثقيل عيار 120 تساقطت بالقرب من منازل المواطنين في مركز المدينة، مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

وتتعمد ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة، مما يتسبب بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين.