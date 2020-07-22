شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعتمد ديكساميثازون علاجا لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

اعتمدت وزارة الصحة اليابانية ديكساميثازون، العقار الرخيص الواسع الاستخدام من عائلة الستيرويدات، علاجا ثانيا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بعد أن أظهرت تجارب في بريطانيا خفضه معدل الوفاة بين المرضى في المستشفيات. وأدرجت الوزارة ديكساميثازون كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز في أحدث مراجعة لكتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا. وأظهرت نتائج تجارب أعلن عنها الباحثون في المملكة المتحدة الشهر الماضي أن ديكساميثازون هو العقار الأول في إنقاذ مرضى كوفيد-19 فيما قال العلماء إنه تطور كبير في مساعي التصدي لجائحة فيروس كورونا.

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