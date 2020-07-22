شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تفرض قيودًا جديدة لمن لا يلتزم بارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل
وقال وكيل وزارة الداخلية جوناثان مالايا: "سوف نعتقل المزيد من الأشخاص الآن... فليكن هذا تحذيرا للجميع، برجاء الاستماع واتباع البروتوكولات".
وأشار المتحدث باسم الشرطة الوطنية برنارد باناك إنه في حين أن معظم الفلبينيين يرتدون بالفعل الكمامات عند الخروج، لا يزال البعض لا يتبعون البروتوكول، في حين أن البعض الآخر لا يرتدونها بشكل صحيح.
وقال لمحطة إذاعة مانيلا " دى زد إم إم " ، إنه من المسموح للأشخاص خلع الكمامات لفترة وجيزة لتناول الطعام أو الشراب، "ولكن إذا لم يتمكنوا من إبراز الكمامات عند التفتيش، فسوف يتم القبض عليهم".
وذكر مالايا أن هناك وحدات حكومية محلية تفرض غرامات مختلفة تتراوح بين ألفي بيزو إلى 5 آلاف بيزو (40 دولارا إلى 100 دولار) لكل مخالفة، بينما تفرض وحدات أخرى أيضا الخدمة المجتمعية أو أحكام بالسجن على المخالفين.
وأعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء تسجيل 1951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد على المستوى الوطني إلى 70764 حالة إصابة.
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