شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يبدي تعاونه مع الصين لإنتاج لقاح لـ«كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل
وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة للتعاون مع الصين في إنتاج لقاح للأمريكيين سواء كانت الصين أول دولة تطور اللقاح أم لا، قال ترامب "نحن مستعدون للعمل مع أي طرف سيحقق لنا نتيجة طيبة".
جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان باحثين أن اللقاح الذي طورته شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية ووحدة البحوث العسكرية الصينية آمن فيما يبدو وإنه استحث جهاز المناعة في الجسم على المقاومة في أغلب الحالات وذلك في اختبارات المرحلة المتوسطة.
ولقاح كانسينو واحد من عدد قليل من اللقاحات التي حققت نتائج مبشرة في التجارب الأولية على البشر.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يبدي تعاونه مع الصين لإنتاج لقاح لـ«كوفيد-19» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.