شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يبدي تعاونه مع الصين لإنتاج لقاح لـ«كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده يوم أمس الثلاثاء للعمل مع الصين أو أي دول أخرى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا لاستخدامه في الولايات المتحدة رغم تزايد التوترات بين بكين وواشنطن.

وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة للتعاون مع الصين في إنتاج لقاح للأمريكيين سواء كانت الصين أول دولة تطور اللقاح أم لا، قال ترامب "نحن مستعدون للعمل مع أي طرف سيحقق لنا نتيجة طيبة".

جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان باحثين أن اللقاح الذي طورته شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية ووحدة البحوث العسكرية الصينية آمن فيما يبدو وإنه استحث جهاز المناعة في الجسم على المقاومة في أغلب الحالات وذلك في اختبارات المرحلة المتوسطة.

ولقاح كانسينو واحد من عدد قليل من اللقاحات التي حققت نتائج مبشرة في التجارب الأولية على البشر.