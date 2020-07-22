اعتقال 196 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال 196 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اهم النشاطات خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة -نجدة حي الجامعة القبض على شخص يحمل حبوب مخدرة ضمن منطقة اليوسفية - القبض على متسولين عدد (١٧٨) Advertisements -نجدة الكندي. القبض على شخص يحمل سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن منطقة شارع فلسطين -القبض على مخمورين عدد (١٦) يعترضون سبيل المارة -ضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد(٦٤)

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