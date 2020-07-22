تضرر عجلتان وزخم مروري بسقوط جسر للمشاة في بغداد 'صورة'

سقط جسر للمشاة، الاربعاء، في العاصمة بغداد، ما ادى الى تضرر عجلتين وحدوث زخم مروري.

وقال مراسل الخليج 365، ان جسرا للمشاة سقط قبل قليل في قضاء الحسينية شمالي بغداد، بالقرب من محكمة الزهور، ما تسبب بزخم مروري وتضرر عجلتين.

واضاف ان ذلك لم يسفر عن وقوع اية خسائر بشرية.