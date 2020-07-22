وزير التعليم يكلف رئيسا جديدا لجامعة بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي، الاربعاء، ان وزيرها كلف رئيسا جديدا لجامعة بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب كلف رئيسا جديدا لجامعة بغداد خلفا لعماد الحسيني الذي أحيل على التقاعد".
وثمن الوزير "جهود الإدارة السابقة للجامعة"، مشددا "على ضرورة الإفادة من خبراتهم السابقة في المؤسسات التعليمية".
ودعا عبد الصاحب "الرئيس الجديد لجامعة بغداد منير السعدي الى مضاعفة الجهود ورسم خارطة طريق عاجلة لتحقيق ما ينتظره الوسط الأكاديمي من الجامعة الأم".
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