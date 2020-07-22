وزير بريطاني ينفي تدخل روسيا في استفتاء بريكست

نفى وزير بريطاني، الأربعاء، تدخل روسيا في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 (بريكست).



وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إنه لا يوجد دليل على تدخل موسكو في في الاستفتاء، مؤكدا أن "المخابرات البريطانية لم تغمض أعينها عن روسيا".

وأضاف شابس عند سؤاله حول ضرورة إجراء مزيد من التحقيق لاحتمال تدخل موسكو في استفتاء بريكست، أنه "يجب أن يكون هناك بعض الأدلة على حدوث مشكلة، والأمر ليس كذلك".

Advertisements

وأشارت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني في تقرير نشر أمس الثلاثاء، إلى أن هناك مؤشرات على سعي روسيا للتأثير على حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن لم تظهر أدلة دامغة.

وبدأت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، جولة جديدة من المباحثات المكثفة، بعد أربع جولات لم تحقق سوى تقدم طفيف بشأن الموافقة على ترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد (بريكست).

وكان الطرفان قد اتفقا على وضع جدول المباحثات فى اجتماع على مستوى عال فى منتصف يونيو، قبل 6 أشهر من التوصل إلى اتفاق قبل توقف سريان لوائح الاتحاد الاوروبى في بريطانيا.

واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على انتهاء الفترة الانتقالية لخروج لندن من الاتحاد، المعروفة بـ"البريكست"، في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.