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تسجيل 41008 إصابات جديدة بكورونا و1367 وفاة في البرازيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 41008 حالات إصابة جديدة بفيروس المستجد و1367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

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وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل الإصابات منذ بداية التفشي ارتفع إلى نحو 2.2 مليون والوفيات إلى 81487.

 

وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا ووفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة التي تتصدر القائمتين.

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