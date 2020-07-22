كيبل: الخروج من فوضى الشرق الأوسط رهين بفصل الدولة والدين

يقارب كتاب «الخروج من الفوضى: الأزمات في منطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط» لمؤلفه الفرنسي جيل كيبل، التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة العربية طول العقود الخمسة الماضية. إذ يركز على دور حركات الإسلام السياسي، والتنظيمات الجهادية، في إعادة تشكيل الفضاء السياسي بهذه المنطقة خلال الألفية الثالثة.

يقدم الكاتب الفرنسي جيل كيبل عصارة أبحاثه الميدانية في البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصا في كتابه الصادر مؤخرا بعنوان: «الخروج من الفوضى: الأزمات في منطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط». إذ يلخص الكتاب تحليلاته وتفسيراته لأهم الأحداث السياسية الكبرى التي طبعت تاريخ هذه المنطقة، وأثرت على مستقبل شعوبها. إذ يرى الكاتب أن منطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط لم تستقر، طوال العقود الخمس الماضية، على حال قط، وأنها شهدت حالات متكررة من التصعيد السياسي والعسكري إلى درجة أضحت الحرب في أبعادها السياسية والعسكرية والدينية وحتى الثقافية هي العامل المهيمن في تاريخ المنطقة. أما لحظات السلم، فلم تكن سوى حيز زمني ضيق لالتقاط الأنفاس والعودة من جديد إلى حالة الحرب المألوفة.

في هذا السياق، يؤكد أنه خلال الفترة التاريخية التي امتدت لنحو خمسة عقود تقريبا، شكل مفهوم «الإسلام السياسي» مقولة ثابتة في فهم وتفسير جميع الأحداث السياسية العربية، وأن هذا المفهوم كان الإطار العام الناظم لجميع أسئلة الفعل السياسي العربي سواء تعلق الأمر بأسلمة المجتمع أو أسلمة الدولة في مرحلة لاحقة. وهي الفكرة عينها التي عبر عنها صاحب الكتاب من خلال حديثه عن جدلية القرآن والنفط باعتبارهما مقولتين ثابتتين في تأطير مجموع الأحداث التي شهدتها دول حوض المتوسط والشرق الأوسط طول هذه العقود الخمسة. وتمثل هذه الفكرة من منظور صاحب الكتاب رد فعل موضوعي ضد هزيمة 1967، ونهاية الدولة الوطنية العربية التي ارتبطت بالنظام الناصري القومي ومشروعه العروبي. وبصرف النظر عن النصر الجزئي المسجل في حرب رمضان 1973، فإن تأثيرها كان واضحا على الخريطة السياسية العربية وعلى التركيبة الذهنية لشعوب المنطقة حيزا طويلا من الزمن.

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واعتبر كيبل أن عودة فكرة أسلمة المجتمع، التي تمثل نقطة بداية وإعادة تشكيل لتيار سياسي ديني يقوم على أسلمة الفعل السياسي العربي، ونشر هذا التيار في أغلب الدول العربية، شكلت محصلة طبيعة للحظة صراع سياسي امتد طوال الفترة الزمنية الفاصلة بين هزيمة 1967 وانتصار حرب رمضان 1973، والذي انتهى بانحسار الأطروحات الناصرية وتنويعاتها البورقيبية في تونس والتراجع الجزئي للمد البعثي في سوريا والعراق، وحتى تراجع شعبية منظمة التحرير الفلسطينية أمام التطلعات الإسلامية لجيل جديد من الفلسطينيين. وبذلك، فإن مآلات الصراع انتهت لصالح فكرة أسلمة المجتمع، وحينها اضطلع الأزهر بدور جديد ومغاير تصاعد معه دور جماعة الإخوان المسلمين التي عانت من التحجيم وتلقي الضربات في العهد الناصري. لكن بالرغم من ذلك، فإن تبادل الخدمات بين الرئيس أنور السادات وجماعة الإخوان المسلمين لم يستمر طويلا، حيث غلبت النزوعات الليبرالية للدولة المصرية وخوف قياداتها السياسية والعسكرية من أن تتقوى شوكة الإخوان وتهيمن على المشهد. وبذلك جرى التنكيل بقيادات الإخوان والزج ببعضهم في السجون ودفع آخرين للهروب إلى منطقة الخليج.

كما يرى كيبل أن العلاقة بين السلطة الدينية أو المذهبية وعلاقتها بالسلطة المالية أو السياسية تمثل العنصر التفسيري الثابت في التاريخ السياسي والعسكري العربي خلال العقود الخمس الماضية وما بعدها. لكن يبدو أن تركيز صاحب الكتاب على حالة التداخل السياسي والعسكري المرتبطة بالمشاريع الثلاثة لكل من روسيا وإيران وتركيا في الفضاء السياسي العربي، في مقابل الغياب السني والخروج الأمريكي يجعل من حالة التحالف الضمني بين القوى الإقليمية والدولية الثلاثة البوابة الكبرى لجميع عمليات التغيير الممكنة وسيناريوهات إعادة التشكيل الذي قد تعرفه الأقاليم العربية الثلاثة.

ورغم كثرة التفاصيل التي حفل بها كتاب جيل كيبل بشأن التحالف الضمني بين كل من روسيا وسوريا وإيران في هذه المنطقة وما واكب ذلك من تحولات جيوسياسية، فإن الحالات المتعددة لصور ومشاهد الفوضى المتصاعدة التي وجدت تجلياتها الكبرى مع تجربة ما بعد القضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية»، أسهمت في دخول الفضاء السياسي العربي في حالة من الفراغ السياسي الذي لاتزال تفاصيله ممتدة حتى اليوم. وهو الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من التأويلات والتوقعات التي تتحدث عن إمكانية نشوب حرب في المنطقة، في ظل عالم يعيش منذ مدة طويلة بدون قيادة واضحة ويشهد يوميا جبهات متعددة للصراع بين القوى الدولية الكبرى على من سيحكم عالم الغد.