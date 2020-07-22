مدرب بشكتاش يحسم الجدل حول مصير النني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب بشكتاش التركي، سيرجان يالشين، حسم الجدل حول مصير اللاعب المصري، محمد النني، المعار من آرسنال الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لتقارير صحفية تركية، فإن مدرب بشكتاش استقر على تغييرات شاملة في صفوف فريقه وتدعيم الفريق بـ8 صفقات جديدة على الأقل.

وأشار موقع "sporx"، إلى أن يالشين طلب بشكل نهائي من إدارة ناديه ضرورة بقاء النني وشراء عقده أو تجديد الإعارة على أقل تقدير.

وارتبط اسم النني بالرحيل لعدة أندية في تركيا على رأسهم فنربخشه، بجانب إعلان مدير أعماله علاء نظمي في تصريحات إعلامية سابقة، أن اللاعب يملك عروضا فرنسية وإنجليزية.

وانضم النني إلى آرسنال في كانون الثاني/يناير 2016، قادما من بازل السويسري.