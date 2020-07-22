مدرب إنتر ميلان: يوفنتوس يبقى الأفضل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، أن الدوري الإيطالي أصبح أكثر تنافسية، بالرغم من اقتراب يوفنتوس من حصد اللقب للمرة التاسعة على التوالي.

وأبلغ كونتي الصحفيين "دون شك الدوري الإيطالي أكثر تنافسية الآن ويمكن النظر إلى أرقام الفرق الأخرى. أصبحت المنافسة أصعب ومستوى المسابقة تطور حقا".

وأضاف "يوفنتوس يبقى الأفضل، وإذا أردنا التحسن يجب أن ننظر إلى الأفضل. إنتر ميلان يسعى للتحسن وهدفنا هو التأهل لدوري أبطال أوروبا كل عام وأن نكون أكثر تنافسية وأن نحاول الفوز بلقب الدوري".

وأوضح أن الإنتر، صاحب المركز الثاني الذي ضمن الوجود في المربع الذهبي وبلوغ دوري الأبطال، أحرز تقدما هذا الموسم الأول تحت قيادته، رغم التعثر في مباريات حاسمة.

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يذكر أن إنتر ميلان قبل موسمين ضمن التأهل لدوري الأبطال في الجولة الأخيرة من الدوري.

وتابع "من الأمور البارزة أننا كنا داخل المربع الذهبي منذ البداية حتى النهاية وهذا هو المكان الذي ينتمي إليه النادي".

وأردف "من الرائع تحقيق ذلك لأنه من المطالب الرئيسية للنادي أن نحسن النتائج مقارنة بالمواسم السابقة والاستقرار لكي لا تتوتر الأوضاع في نهاية الموسم".

ويتأخر الإنتر، الذي يستضيف فيورنتينا اليوم، الأربعاء، بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس، مع تبقي 4 مباريات، لكن كونتي، قال إنه سيريح بعض اللاعبين مشيرا إلى أنه فقد الأمل في اللحاق بيوفنتوس.