إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب الخضيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب مدينة الخضيرة، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، أسفر حادث انزلاق دراجة نارية عن إصابة سائقها، في الخمسينيات من العمر، بالقرب من مدينة الخضيرة، قبل انتصاف الليل.

وقدّم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب في المكان، ونقله على وجه السرعة بسيارة إسعاف إلى مستشفى "هيلل يافة".

ويعاني سائق الدراجة النارية من إصابة وصفت بأنها خطيرة، وحالته غير مستقرة.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.