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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 41008 إصابات جديدة بكورونا و1367 وفاة في البرازيل والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يوليه 2020
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 41008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل الإصابات منذ بداية التفشي ارتفع إلى نحو 2.2 مليون والوفيات إلى 81487.
وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا ووفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة التي تتصدر القائمتين.
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