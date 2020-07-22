- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة توقف رحلات مطار سيئون بحضرموت وتقطع الاتصالات والانترنت والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يوليه 2020
هطلت أمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى الغزيرة، مصحوبة برياح وعواصف رعدية، منذ ظهيرة أمس الثلاثاء 21 يوليو/ تموز 2020م، غطت أجزاء واسعة من المرتفعات والهضاب في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة.
وتفصيلا، أعلن مطار سيئون الدولي، مساء اليوم، تعليق رحلاته الجوية لمدة يومين، بدءاً من اليوم الثلاثاء.
وأوضحت إدارة المطار، في بيان لها، أن قرار تعليق النشاط يأتي بسبب تدفق مياه السيول إلى داخل مدرج الطائرات.
كما تسببت السيول إثر تساقط مياه الأمطار، بجرف عدد من كابلات نقل خدمة الانترنت وعزل المحافظة عن محافظتي مأرب وشبوة.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات بحضرموت، إن سيول الأمطار جرفت عددا من كيبلات نقل خدمة الانترنت شرق وادي حضرموت والمغذية لعدد من المحافظات
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة توقف رحلات مطار سيئون بحضرموت وتقطع الاتصالات والانترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.