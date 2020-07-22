أمطار غزيرة توقف رحلات مطار سيئون بحضرموت وتقطع الاتصالات والانترنت

الأربعاء 22 يوليه 2020

هطلت أمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى الغزيرة، مصحوبة برياح وعواصف رعدية، منذ ظهيرة أمس الثلاثاء 21 يوليو/ تموز 2020م، غطت أجزاء واسعة من المرتفعات والهضاب في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة.



وتفصيلا، أعلن مطار سيئون الدولي، مساء اليوم، تعليق رحلاته الجوية لمدة يومين، بدءاً من اليوم الثلاثاء.

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وأوضحت إدارة المطار، في بيان لها، أن قرار تعليق النشاط يأتي بسبب تدفق مياه السيول إلى داخل مدرج الطائرات.

كما تسببت السيول إثر تساقط مياه الأمطار، بجرف عدد من كابلات نقل خدمة الانترنت وعزل المحافظة عن محافظتي مأرب وشبوة.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات بحضرموت، إن سيول الأمطار جرفت عددا من كيبلات نقل خدمة الانترنت شرق وادي حضرموت والمغذية لعدد من المحافظات