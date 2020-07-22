شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إذن الدخول المسبق للزوار والمقيمين في البحرين والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 أعلنت شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، أنه اعتباراً من اليوم الأربعاء يمكن لحاملي التأشيرة الصالحة دخول المملكة دون الحاجة إلى رسالة الإذن المسبق التي تم وقف العمل بها.

Advertisements وذكرت في بيان، أن هذا القرار يشمل حاملي التأشيرات الصالحة والصادرة فقط من قبل شئون الجنسية والجوازات والإقامة، ولا يشمل التأشيرات الفورية التي يتم إصدارها عبر منافذ البلاد والتي لايزال العمل بها معلقاً حتى إشعار آخر.

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