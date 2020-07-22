أكثر من 7 آلاف وفاة بكورونا في كولومبيا

الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّت أمس الثلاثاء عتبة السبعة آلاف وفاة من أصل أكثر من 210 آلاف إصابة مؤكّدة.



وقالت الوزارة إنّ الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت وفاة 237 شخصاً من جراء كوفيد-19، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوباء الفتّاك إلى 7166 وفاة.

وأضافت أنّ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بالوباء ارتفع إلى 211,038 إصابة منذ سجّلت الدولة الأمريكية اللاتينية أول إصابة مثبتة في 6 مارس.

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وكولومبيا، البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة، هي خامس دولة في أمريكا اللاتينية تضرّراً من الوباء، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات. والدول الأربع الأكثر تضرّراً منها في القارة هي البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي.

وسجّل ثلث الإصابات تقريباً في العاصمة بوغوتا البالغ عدد سكّانها ثمانية ملايين نسمة.

وتخضغ بوغوتا ومديلين، ثاني كبرى مدن البلاد، لإجراءات عزل صارمة للحدّ من تفشّي الفيروس وانهيار المنظومة الصحية في البلاد.

ومؤخّراً مدّد الرئيس إيفان دوكي سريان تدابير الإغلاق لغاية الأول من أغسطس، لكنّه أدخل عليها الكثير من الاستثناءات للحؤول دون خنق الاقتصاد.