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شكرا لقرائتكم خبر عن جهود كبيرة لدولة الإمارات خلال أزمة كورونا لكافة قارات العالم والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يوليه 2020
أسهمت شحنات المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية التي انطلقت من أراضي الإمارات إلى كافة قارات العالم في تعزيز قدرات العديد من الحكومات والمنظمات الدولية على مواجهة تداعيات الوباء في مخيمات ومناطق اللاجئين.
وتؤكد القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على التزامها دائماً بالمواقف الإنسانية في مساعدة اللاجئين في مختلف المناطق في العالم والتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل الدعم المادي والمعنوي لهم في مختلف المجالات، وتقديم العون لهؤلاء اللاجئين خاصة فيما يتعلّق بمواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد 19.
وتواصل الإمارات جهودها لدعم اللاجئين حول العالم متجاوزة كل الصعوبات والعوائق التي فرضها تفشي الوباء انطلاقاً من منظومة القيم الإنسانية التي يقوم عليها مجتمع الإمارات المتمثلة في التسامح والمحبة واحترام جميع الثقافات والأديان والأعراق البشرية.
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