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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق جسراً جوياً لتوفير الإمدادات الصحية والإنسانية لدول العالم لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يوليه 2020
تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة لمساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتخطي تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال تسيير العديد من المساعدات الإغاثية اللازمة.
وأرسلت الإمارات أكثر من 1,100 طن من المساعدات الطبية لأكثر من 74 دولة، لدعم جهودها في التصدي لهذه الجائحة، مما ساعد أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
كما قامت بتسهيل مرور 80% من إمدادات منظمة الصحة العالمية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وهي أكبر مدينة للإغاثة في العالم، فضلا عن المشاركة في مؤتمر دولي للتعهدات استضافه القادة الأوروبيون لجمع 7.5 مليار يورو لاكتشاف وإنتاج وتوزيع لقاح ضد فيروس كوفيد-19.
كما أطلقت الإمارات جسرا جويا دوليا لتوفير الإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان حياة للمجتمعات الهشة التي تعاني من الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 في كافة أنحاء العالم.
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