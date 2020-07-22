شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. 40 ألف حصيلة وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في تحديثها اليومي لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك إنّ "عدد الوفيات بلغ 40,400" بعدما سجّلت 915 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة أنّه في ما خصّ إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في البلاد فقد ارتفع من 349,396 إصابة مؤكّدة لغاية يوم الإثنين إلى 356,255 إصابة مؤكّدة لغاية الثلاثاء، ما يعني أنّ عدد الإصابات الجديدة التي سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 6859 إصابة.
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