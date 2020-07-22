شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب فيجي والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة جزر فيجي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة "فيجي تايمز" عن وحد الرصد الزلزالي في وزارة الموارد المعدنية أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو ألف كيلومتر من جنوب شرق العاصمة سوفا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.