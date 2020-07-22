شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل : 63 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم الى 13,879 حالة.

وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليا .