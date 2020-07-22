كورونا في العالم.. الإصابات تتجاوز 15 مليونا

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم عتبة الـ15 مليون بحلول اليوم الأربعاء، حسبما أظهرات بيانات موقع Worldometers المتخصص في تتبع انتشار الجائحة.
وأفادت بينات الموقع بأن إجمالي الإصابات حتى الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت غرينتش بلغ نحو 15 مليون و100 ألف حالة، منها أكثر من 615 ألف وفاة وما يزيد عن 9 ملايين و116 ألف حالة شفاء، لتبقى هناك حوالي 5 ملايين و363 ألف حالة نشطة.
ومن اللافت أن عتبة الـ14 مليون تم تخطيها 18 يوليو ما يعني أن المليون حالة الأخيرة سجلت خلال 4 أيام فقط.
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