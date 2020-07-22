النفط يتراجع من أعلى مستوياته في أربعة أشهر نتيجة ارتفاع المخزونات

تراجعت أسعار النفط، الاربعاء، في نيويورك من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر وسط علامات على مكاسب مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ، مما أثار مخاوف جديدة بشأن الإمدادات حيث عانت العديد من المناطق للسيطرة على الوباء.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام ارتفعت بنسبة 7.54 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام ، والتي ستكون أكبر زيادة منذ ايار.

وفي الوقت نفسه ، حذر الرئيس دونالد ترامب من أن تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة سيزداد سوءًا قبل التحسن.

وفي الساعة 9 صباحا بتوقيت بغداد تراجعت اسعار برنت 24 سنتا لتسجل 44.08 دولار ، فيما سجلت اسعار الخام الامريكي 41.63 دولار بانخفاض بلع 29 سنتا.

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وارتفع النفط يوم الثلاثاء بعد أن اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز عملاقة لإخراج اقتصاداتهم من أسوأ ركود في الذاكرة ، في حين أضافت إشارات على أن أول لقاح للفيروس قد تتم الموافقة عليه هذا العام إلى الشعور الإيجابي. توقف ارتفاع الأسعار مؤخرًا وظل الخام عالقًا في نطاق ضيق بالقرب من 40 دولارًا للبرميل ، حيث كان المستثمرون يزنون حالات فيروسات تاجية متصاعدة وعودة الإمدادات من قبل أوبك + بعد التخفيضات التاريخية.

وقال ويل سونجشيل يون ، كبير محللي السلع في شركة VI Investment Corp: "يبدو أن الذروة ليست هنا بالنسبة لحالات الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ، مما يثير المخاوف من التباطؤ في الاقتصاد العالمي" ، كما أنه لا يوجد تراجع في جانب العرض مع الزيادات المتوقعة في المخزون الأمريكي وشحنات أوبك + ".