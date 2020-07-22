النفط يتراجع من أعلى مستوياته في أربعة أشهر نتيجة ارتفاع المخزونات

تراجعت أسعار النفط، الاربعاء، في نيويورك من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر وسط علامات على مكاسب مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ، مما أثار مخاوف جديدة بشأن الإمدادات حيث عانت العديد من المناطق للسيطرة على الوباء.
وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام ارتفعت بنسبة 7.54 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام ، والتي ستكون أكبر زيادة منذ ايار.
وفي الساعة 9 صباحا بتوقيت بغداد تراجعت اسعار برنت 24 سنتا لتسجل 44.08 دولار ، فيما سجلت اسعار الخام الامريكي 41.63 دولار بانخفاض بلع 29 سنتا.
وارتفع النفط يوم الثلاثاء بعد أن اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز عملاقة لإخراج اقتصاداتهم من أسوأ ركود في الذاكرة ، في حين أضافت إشارات على أن أول لقاح للفيروس قد تتم الموافقة عليه هذا العام إلى الشعور الإيجابي. توقف ارتفاع الأسعار مؤخرًا وظل الخام عالقًا في نطاق ضيق بالقرب من 40 دولارًا للبرميل ، حيث كان المستثمرون يزنون حالات فيروسات تاجية متصاعدة وعودة الإمدادات من قبل أوبك + بعد التخفيضات التاريخية.
وقال ويل سونجشيل يون ، كبير محللي السلع في شركة VI Investment Corp: "يبدو أن الذروة ليست هنا بالنسبة لحالات الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ، مما يثير المخاوف من التباطؤ في الاقتصاد العالمي" ، كما أنه لا يوجد تراجع في جانب العرض مع الزيادات المتوقعة في المخزون الأمريكي وشحنات أوبك + ".
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