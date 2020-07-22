مصرف الرافدين يصدر بيان بشان مدة تسديد القروض

حدد مصرف الرافدين، الاربعاء، مدة تسديد سلف الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "تسديد سلف الموظفين للقروض حددت بـ ٦ سنوات اي بواقع ٧٢ شهرًا ".

واضاف ان "التقديم على السلف والحصول عليها يكون عن طريق الرابط الالكتروني الخاص https://qi.iq/loans ".