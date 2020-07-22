التربية: الدفتر الالكتروني يلائم الوضع الخاص بكورونا

كشفت وزارة التربية، الاربعاء، عن ان مميزات الدفتر الالكتروني تتماشى مع الوضع الوقائي في البلاد.

وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "الوزارة تعمل سنويا على تطوير الدفتر الالكتروني من خلال متابعة الاخطاء التي قد ترد سنويا بعد اجراء الامتحانات الوزارية من خلال عملية الفحص"، مشيرا الى ان "ميزاته تتماشى مع الوضع الحالي الخاص بجائحة كورونا من ناحية الوقت والجهد وادخال الدرجات الكترونيا واستخدام العارض الضوئي في قراءة اسم الطالب داخل الدفتر بطريقة سرية وبارقام وشفرات لايمكن كشفها ولاتحتاج الى اعداد من الفاحصين مقارنة بعملية الفحص الورقية".

واضاف ان "من اهم ميزاته هو تقليل عدد اعضاء اللجان المشكلة من الفاحصين، خاصة انه يعتمد التصحيح اليدوي الا ان جمع الدرجات وادخالها بنظام محوسب يتم الكترونيا اذ انه مرتبط ببرنامج حديث متطور ذي كفاءة عالية"، لافتا الى ان "المديرية فصلت مركز الفحص الى قسمين بعد ان كان معتمدا سنويا داخل بناية واحدة يتم فيها فحص الدفاتر الخاصة بالتطبيقي والاحيائي من خلال لجان موحدة، الا ان هذا العام سيشهد فصل التطبيقي عن الاحيائي لتقليل نسبة الفاحصين داخل قاعات فحص الدفاتر الامتحانية وتدقيقها".