تواجد إيجابي لدولة الإمارات في أزمة كورونا على الساحة الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ستظل الإمارات دائماً النموذج والقدوة حيث أثبتت كفاءتها وقدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة وباء «كورونا» منذ انطلاقها حتى الآن، وقدمت منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي.

Advertisements

وباتت الإمارات نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة، وباتت محل إشادات الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وبرز التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها.

أزمة وباء «كورونا» غيّرت وستغير المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.