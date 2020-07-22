شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات بالمقدمة في مكافحة وعلاج أخطر الأزمات التي يواجهها العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي، الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) إلى مختلف بؤر تفشي الوباء في العالم.

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حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في مكافحة وباء فيروس «كورونا» محلياً وعالمياً، وضعها بالمركز الأول إقليمياً في مكافحة وعلاج المرضى من الفيروس القاتل، وضمن أفضل دول العالم في الدعم والتضامن الدولي، لمساعدة المنظمات الدولية والدول في مواجهة الوباء، ونالت عن ذلك الشكر والتقدير من العديد من الجهات.

إنها إمارات البناء والإنسانية، التي اعتادت إحراز المراكز المتقدمة في التنمية والتطوير، وها هي بالمقدمة في مكافحة وعلاج أخطر الأزمات، التي يواجهها العالم.