روسيا تكشف اخيراً عن جاهزية لقاح ضد فيروس كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو

اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن جاهزية أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

وقالت أن المختصين العسكريين والعلماء اجروا التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد.

واضافت أن كل المتطوعين الذين شاركوا في الاختبار بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس.

واكدت أن كل المتطوعين الذين شاركوا في الاختبار بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس. واتى هذا بعد ان اعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية اواخر الشهر الماضي. وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف.

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كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لوباء كورونا في جامعة أكسفورد سارة جيلبرت، اكدت انه يمكن طرح اللقاح في نهاية العام، لكنه ليس موعدا نهائيا. واضافت ان هناك حاجة لثلاثة عوامل حتى يتم طرحه بشكل رسمي وهي التأكد من نجاحه بالمراحل الأخيرة، وتوفير كميات كبيرة، وموافقة الجهات التنظيمية على ترخيصه.

اما في الصين فقد شارك أكثر من 500 متطوع في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية، على لقاح كورونا. وبحسب الدراسات فان هذا اللقاح هجين يعتمد في أساسه على ناقل الفيروس وهو امن، ويؤدي إلى استجابة مناعية كبيرة لدى معظم المرضى بعد تلقيح واحد.

وفي البرازيل اعلنت السلطات أن الاختبارات على لقاح كورونا والذي يتم تطويره في مختبر سينوفاك بيوتيك الصيني، ستبدأ في مدينة ساو باولو على تسعمائة متطوع من العاملين في المجال الصحي.

الاصابات بالوباء والضحايا بدأت تاخذ منحى مرتفعا في العديد من الدول وعلى راسها الولايات المتحدة فقد سجلت لليوم السابع على التوالي اصابة ستمائة الف شخص.

اما الهند فقد ارتفع عدد الاصابات فيها الى اكثر من مليون ومئة وخمسة وخمسين الف حالة. اما سلطنة عمان فقد منعت الحركة وامرت بإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية بداية من الـ 25 من الشهر الجاري.