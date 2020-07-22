بعد إعتراف إثيوبيا.. مقطع مصور يوضح ملء خزان سد النهضة

تداولت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قالوا إنه يوضح ملء خزان سد النهضة في إثيوبيا.

ويبدو من الفيديو أنه موقع سد النهضة الإثيوبي، حيث يظهر المستوى الذي وصلت إليه تعبئة خزان السد.

يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد إثيوبيا بدء الملء الأولي للسد، حيث قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أن بلاده أنهت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار.

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وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت عدداً من الصور عبر الأقمار الصناعية عالية الدقة تظهر "سد النهضة" ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

وأمس الثلاثاء، عقدت القمة السودانية المصرية الإثيوبية المصغرة بشان سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقى لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث عقب جولة المفاوضات الاخيرة والتي كانت برعاية السودان، حيث تأتي هذه القمة عبر الفيديو كونفرنس بدعوة من دولة جنوب افريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

من جانبه، قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة وتقريب وجهات النظر.