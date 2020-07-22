كورونا: سحب مئات الجثث من شوارع ومنازل بوليفيا

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لاباز: أعلنت قوة الشرطة لمكافحة الجريمة في بوليفيا الثلاثاء أن عناصرها سحبوا أكثر من 400 جثة من الشوارع والمنازل في كل انحاء البلاد في الأيام الخمسة الماضية بينهم 85% توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقامت الشرطة بين 15 و 20 يوليو بسحب حوالى 191 جثة في كوشابامبا (وسط) و141 في لاباز و68 في سانتا كروز، المنطقة الواقعة في شرق البلاد والتي تسجل حوالى نصف حالات الإصابات البالغة 61 ألفا في البلاد كما قال المدير الوطني لقوة الشرطة هذه ايفان روخاس.
وتم سحب 11 جثة أيضا في بوتوسي (جنوب غرب البلاد) وتسع في شويويساكا (جنوب شرق). و85% من الجثث تعود لاشخاص توفوا بسبب وباء كوفيد-19 او ظهرت عليهم عوارض المرض كما أضاف روخاس.
وبحسب المكتب الوبائي الوطني فان انتشار كوفيد-19 يتسارع في لاباز وكوشابامبا.
وشهدت الاكوادور المجاورة لبوليفيا وضعا مماثلا في الربيع حين اضطرت السلطات الى جمع الجثث من الشوارع والمنازل في غواياكيل المدينة الساحلية في غرب البلاد مع تسارع انتشار الوباء.
وبوليفيا التي تعد 11 مليون نسمة، سجلت رسميا أكثر من 2200 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.
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