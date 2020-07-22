حصيلة وفيات كورونا في المكسيك تتخطّى 40 ألفاً

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مكسيكو: أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الثلاثاء أنّ حصيلة وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت عتبة الأربعين ألف حالة وفاة من أصل حوالى 350 ألف إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك إنّ "عدد الوفيات بلغ 40,400" بعدما سجّلت 915 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجّلت الإصابة الأولى المثبتة مخبرياً بالفيروس في المكسيك في 28 فبراير.

وأوضحت الوزارة أنّه في ما خصّ إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في البلاد فقد ارتفع من 349,396 إصابة مؤكّدة لغاية يوم الإثنين إلى 356,255 إصابة مؤكّدة لغاية الثلاثاء، ما يعني أنّ عدد الإصابات الجديدة التي سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 6859 إصابة

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والمكسيك، البالغ عدد سكّانها 127 مليون نسمة، هي ثاني دولة في أميركا اللاتينية من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس، خلف البرازيل التي سجّلت أكثر من 80 ألف وفاة.

أما على الصعيد الدولي فالمكسيك هي رابع دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، خلف الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وهذا الأسبوع تعهّد الرئيس مانويل لوبيز أوبرادور تحسين المعايير الصحيّة في البلاد لمساعدتها على التصدّي لأخطار الجائحة.

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