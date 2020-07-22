شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى حول خطة الحكومة بعيد الأضحى فى ظل استمرار "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، حول استعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك، وخطة الاحتفالات فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وضرورة أن يتم الإعلان مسبقا عن الخطوات التى سيتم اتخاذها لتوعية المواطنين وتحذيرهم، والوقوف على الاستعدادات اللازمة، على أن يتم الإعلان عن أشكال الاحتفال المسموح به، سواء من فتح حدائق وشواطئ او منتزهات او ما شابه، بالإضافة لضرورة كشف النقاب عن مسألة ذبح الأضاحي فى الشوارع وضرورة توعية المواطنين وتشجيعهم على الذبح فى المجازر المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة ولضمان عدم انتقال العدوى بالفيروس.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تعاملت خلال الفترة الأخيرة بخطة قوية، وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، ومع انخفاض أعداد الإصابات لابد ان يكون هناك مزيد من الحرص لدى المواطنين لعدم زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى، خاصة وأن الفترة التى أعقبت عيد الفطر الماضى شهدت زيادة كبيرة فى أعداد الإصابات، مما يتطلب كشف النقاب عن كيفية الاحتفال والمظاهر.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة الالتزام الكامل من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة فى التباعد الاجتماعى والحرص على ارتداء الكمامة فى المناطق المزدحمة وغسل الأيدى باستمرار، لضمان عدم زيادة الاعداد، مؤكدا ان العالم بعض أزمة فيروس كورونا غير العالم قبلها، وعلى الجميع أن يدرك هذا الأمر، والجميع يتعامل مع الأمور من هذا المنطلق، ويكون الجميع حريص على نفسه وعلى أسرته ومن يعول وبالتالى المجتمع.