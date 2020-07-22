شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات جهاز تعمير شمال وجنوب ووسط الصعيد بخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت خطة التنمية لعام 2021/20 العديد من المشروعات المستهدفة التى تساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمات المقدم للمواطن على أرض الواقع، وذلك فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، ومنها على سبيل المثال الخطة المستهدفة لمشروعات جهاز تعمير جنوب وشمال ووسط الصعيد.

ووفقا لخطة التنمية نستعرض المشروعات المستهدفة:

مشروعات جهاز تعمير جنوب الصعيد

• استكمال مشروع إنشاء طرق تنموية وكبارى لربط محافظات جنوب الصعيد بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل لربط القرى والنجوع ببعضها ووصلهم بالطرق الرئيسية لتسهيل حركة الـمرور وفتح محاور للتنمية، بتكلفة 50 مليون جنيه.

• استكمال مشروع ازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي للاستفادة منه كطريق لتنشيط السياحة وفتح مجالات تجارية وإقامة مشاريع ووحدات سكنية جديدة على جانبي الطريق، بتكلفة 60مليون جنيه.

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• استكمال مشروع الطريق الإقليمي شرق النيل – الـمرحلة الأولى بطول 4.6كم حتى المنطقة

الصناعية الجديدة بأسوان، بتكلفة 100 مليون جنيه.

مشروعات جهاز تعمير شمال ووسط الصعيد

• المشروعات القومية مشروع طريق يربط أسيوط بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي عبر هضبة أسيوط حيث تم تنفيذ96% من الـمشروع، ويهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالـمحافظات، بتكلفة 22 مليون جنيه.

• استكمال مشروع إنشاء طريق يربط مدينة بنى مزار بالمنيا بمدينة الباويطى بالواحات البحرية ، حيث أنه ُيمثل ُبعدا استراتيجيا هاما لتحديد الصحراء الغربية وتوفير مسافة 455 كم بين محافظة المنيا والواحات البحرية، بتكلفة 40 مليون جنيه.

• استكمال ونهو مشروعى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى السكة الحديد بملوى، وإنشاء مجمع خدمات بقرية زهرة بمحافظة الـمنيا، بتكلفة 100.5مليون جنيه