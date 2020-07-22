كورونا في 24 ساعة| الإصابات تقترب من 4 ملايين في أمريكا والوفاة تتراجع بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهد العالم، طوال 24 ساعة ماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار حول كورونا المستجد، منها تصريحات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية إن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و794 ألفًا و355 شخصًا على الأقل.

وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 140 ألفًا و716 شخصًا.

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كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

وزيرة الصحة: محافظتان تُسجلان "صفر" إصابات كورونا لأول مرة

ارتفاع عدد مصابي كورونا داخل الولايات المتحدة إلى أكثر من 3 ملايين و794 ألفا

السعودية: تسجيل 2476 إصابة جديدة بـكورونا وشفاء 4 آلاف

استشاري أمراض جرثومية: ارتفاع إصابات كورونا عالميًا تفرض إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية

الصين تختبر لقاحا ضد فيروس كورونا

للمرة الأولى.. "الوطنية للانتخابات" تسمح بالتصويت عبر البريد للمصريين بالخارج

وزيرة الصحة: محافظتان تُسجلان "صفر" إصابات كورونا لأول مرة

الجزائر: وفاة 44 من الكادر الطبي بكورونا وإصابة أكثر من 2300 آخرين

فنزويلا تعلن إصابة 45 من العاملين بالتلفزيون الحكومي بكورونا

إصابة وزير دولة أفريقية بكورونا ونقله إلى المستشفى

وزير التربية والتعليم: 17 إصابة بـ كورونا في امتحانات الثانوية العامة

ترامب يستأنف مؤتمراته الصحافية عن كورونا في محاولة لاستعادة زمام الأمور

للمرة الأولى منذ 45 يومًا: الهند تسجل أقل من ألف إصابة جديدة بكورونا

إلغاء جوائز نوبل لعام 2020 بسبب وباء كورونا​