محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
لقي تسعة أشخاص حتفهم وجرح ستة آخرون جراء تحطم مروحية عسكرية في جنوب كولومبيا، بينما لا يزال الجيش يبحث عن شخصين مفقودين.
وذكر الجيش أنه من بين 17 شخصا من عناصر الجيش كانوا على متن المروحية، وهي من طراز بلاك هوك، تم إنقاذ ستة أشخاص وهم على قيد الحياة.
وتم العثور على تسع جثث، حسبما نقلت صحيفة "إل إسبكتادور" عن الجيش ليل الثلاثاء.
وتم العثور على حطام المروحية في منطقة ريفية بمنطقة جوافياري حيث سقطت في نهر هناك، حسب الجيش.
ولم يعرف على الفور سبب الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 على الأقل جراء تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.