حدث ليلاً| تفاصيل إحباط هجوم إرهابي في سيناء وإثيوبيا تعترف ببدء ملء سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

القوات المسلحة: مقتل 18 إرهابيًّا في إحباط هجوم على ارتكاز أمني بشمال سيناء

نجحت القوات المسلحة، فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية، فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

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انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة.

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عضو مفاوضات سد النهضة: ملء إثيوبيا للسد تصرف سياسي غير لائق

قال الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، إن قرار إثيوبيا بملء سد النهضة يعتبر تصرف سياسي غير جيد، مشيرًا إلى أن الجانب الاثيوبي دائمًا ما يتلاعب بالألفاظ والمفاهيم خلال المفاوضات.

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التناقض الإثيوبي مُستمر: أديس أبابا تُعلن بدء ملء السد رغم استمرار المفاوضات

أقرَّت إثيوبيا، الثلاثاء، بانتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، تزامنًا مع عقد قمة أفريقية مُصغرة بين رؤساء "مصر والسودان وإثيوبيا" في أعقاب فشل المفاوضات الثلاثية بشأن السد، قبل أيام.

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عضو بالفنية لمفاوضات النهضة: إثيوبيا أعلنت عن الملء الأول للسد لـ"غرض سياسي"

قال الدكتور علاء الظواهري، الأستاذ بجامعة القاهرة عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن إعلان إثيوبيا عن الملء الأول في هذا التوقيت إشارة للشارع الإثيوبي، مشيرًا إلى أن البيان الإثيوبي والمخاطبات المتبادلة أشارت إلى أن الملء تم وفقًا لإغلاق منتصف السد.

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أستاذ علوم سياسية: مفاوضات النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لم تعد مجزية

قال الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية، مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لم تعد مجزية، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تركز على محكمة العدل الدولية.

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عودة الدراسة وآلية العمل في ظل كورونا ونتيجة الثانوية.. آخر تصريحات وزير التعليم

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، في تصريحات جديدة أمس الثلاثاء، عن عدد من الأمور المتعلقة بسير العملية التعليمية خلال الرحلة المقبلة.

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دراسة: لقاح كورونا البريطاني آمن ويحفز جهاز المناعة

هل هذا هو الاختراق الذي طال انتظاره؟ ربما، إذ أظهرت دراسة حديثة أن لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية آمن ويحفز جهاز المناعة. بيد أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان "اللقاح البريطاني" يوفر حماية كافية.

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ترامب: نتوقع التوصل إلى لقاح لكورونا قريبًا وعلى الأمريكيين ارتداء الكمامات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في وقت أقرب مما كان يتوقع، موضحًا أنه في بداية الأزمة علم أن اللقاح يحتاج لسنوات لإنتاجه.

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كورونا في الوطن العربي: 862 ألف إصابة.. و4 دول بلا إصابات اليوم

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 862 ألفًا و252 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 15ألفًا و364 حالة.

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واشنطن تطلب من تركيا إلغاء كافة خططها قرب جزيرة يونانية

طالبت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، تركيا بإلغاء كافة إجراءاتها بالقرب من جزيرة كاستيليريزو اليونانية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 15 مليونا والمتعافون يتخطون 9 ملايين

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 15 مليونا و71 ألفا و24 حالة حتى مساء الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميترز المتتبع للحالة الوبائية.

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