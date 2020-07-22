ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.
وقال الهيئة أن طقي اليوم الأربعاء، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأضاف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سجلت على القاهرة 34 - 23- والسواحل الشمالية، 30- 23، جنوب سيناء 39- 28- شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 42- 30.
وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، إلى جانب نشاط الرياح على المناطق الجنوبية.
وأكدت الهيئة أن طقس الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 35 - 24- والسواحل الشمالية، 30- 23، جنوب سيناء 37- 28- شمال الصعيد 37- 26، جنوب الصعيد 41- 30.
وتمثلت الظواهر الجوية في الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
وعن طقس الجمعة، وأكدت الهيئة أنه حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 36 - 24- والسواحل الشمالية، 30- 23، جنوب سيناء 41- 28- شمال الصعيد 39- 27، جنوب الصعيد 42- 30.
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