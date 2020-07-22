مصر.. مقتل 18 إرهابيا بمنطقة بئر العبد شمال سيناء

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وقالت القوات المسلحة في بيان لها أنها أحبطت القوات المسلحة المصرية هجوما للعناصر التكفيرية على أحد المواقع الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء .

وأوضح البيان أن القوات أحبطت الهجوم الذي تم باستخدام عربات مفخخة، ثم قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف.

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كما تم تدمير عدد 4 عربات، بينها 3 مفخخة، فيما قتل جنديان أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وأكدت القوات المسلحة المصرية على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر.

وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متطرفين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين، في شمال سيناء.