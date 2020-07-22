الولايات المتحدة تسجل ارتفاع كبير بوفيات كورونا

وارتفعت الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا لأكثر من الرقم ألف في الولايات المتحدة، الثلاثاء، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ مطلع يونيو.

وبعد أسابيع من تراجع الوفيات، أظهر تحليل لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت 5200 وفاة بالمرض في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، بزيادة نسبتها 5 في المئة عن الأسبوع السابق له.

وكان ذلك الأسبوع الثاني على التوالي من زيادة الوفيات.

وتوفي أكثر من 142 ألف أميركي من جراء كوفيد-19، وهو عدد يحذر الخبراء من احتمال ارتفاعه في أعقاب زيادات قياسية في حالات الإصابة وزيادة مثيرة للقلق في حالات دخول المستشفيات في ولايات عدة.

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ووصلت الوفيات في الولايات المتحدة إلى ذروتها في أبريل، عندما بلغ المتوسط 2000 حالة في اليوم قبل أن تتراجع بثبات إلى متوسط 1300 يوميا في مايو، وأقل من 800 في يونيو، بحسب “رويترز”.

لكن بعدما عاود العديد من الولايات فتح الاقتصاد دون اتباع معايير السلامة اللازمة، مثل مراعاة قاعدة الأسبوعين من تراجع الحالات، ارتفعت الوفيات مجددا في 21 ولاية منها أريزونا وفلوريدا وتكساس، وذلك استنادا إلى الزيادات في الأسبوعين الأخيرين مقارنة بالسابقين لهما.

وفي حين يمكن إرجاع بعض الزيادات في الحالات الجديدة إلى زيادة الفحوص، بدأت حالات دخول المستشفيات، وهي غير مرتبطة بأعداد الاختبارات، في الزيادة في أواخر يونيو كذلك.

ومنذ بداية يوليو، أبلغت 17 ولاية عن أرقام قياسية لمصابي كورونا الذين دخلوا المستشفيات حاليا، وأعلنت 9 ولايات، منها ألاباما وتكساس وكاليفورنيا، عن ارتفاعات جديدة، الثلاثاء.