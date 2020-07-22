القارة الأميركية تفقد السيطرة على كورونا وحصيلة المتعافين من الفيروس عالميا بارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في الوقت الذي تفقد القارة الأميركية السيطرة على فيروس كورونا المستجد، تواصل العديد من دول أميركا اللاتينية تسجيل معدل إصابات ووفيات قياسي يوميا، فيما ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس حول العالم إلى 9 ملايين و12 ألفا و392.

وتجاوز عدد مصابي الفيروس في العالم، 14 مليونا و987 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 616 ألفا، وتعافى أكثر من 9 ملايين و995 ألفا.

وسجلت الولايات المتحدة، لليوم الثامن على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3,89 مليون إصابة، بينها 68,524 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 961 شخصا في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 141,883 وفاة.

والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وسجلت البرازيل حصيلة جديدة مرتفعة للوفيات والإصابات بفيروس كورونا، إذا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 41008 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليقترب إجمالي الإصابات في البلاد من 2.2 مليون إصابة.

وأضافت أنها وثقت وفاة 1367 شخصا مصابا بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الضحايا بـ"كوفيد 19" إلى 81487.

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وأعلنت وزارة الصحة في كولومبيا أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد تخطت عتبة السبعة آلاف وفاة من أصل أكثر من 210 آلاف إصابة مؤكّدة.

وقالت الوزارة إن الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت وفاة 237 شخصا من جراء كوفيد-19، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوباء الفتّاك إلى 7166 وفاة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالوباء ارتفع إلى 211,038 إصابة منذ سجلت الدولة الأميركية اللاتينية أول إصابة مثبتة في 6 آذار/مارس.

وكولومبيا، البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، هي خامس دولة في أميركا اللاتينية تضرّراً من الوباء، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات. والدول الأربع الأكثر تضررا منها في القارة هي البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت عتبة الأربعين ألف حالة وفاة من أصل حوالي 350 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك إن "عدد الوفيات بلغ 40,400" بعدما سجلت 915 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه في ما خص إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في البلاد فقد ارتفع من 349,396 إصابة مؤكدة لغاية يوم الإثنين إلى 356,255 إصابة مؤكدة لغاية الثلاثاء، ما يعني أن عدد الإصابات الجديدة التي سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 6859 إصابة.