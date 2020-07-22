زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شواطئ جزيرة فيجي بالمحيط الهادئ

أفادت هيئة الرصد الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال قوته 6,1 على مقياس ريختر قبال شواطئ جزيرة فيجي في المحيط الهادئ.

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع موجات تسونامي أو عن

أضرار بشرية أو مادية، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وفيجي هي دولة جزرية في ميلانيزيا في جنوب المحيط الهادئ وتبعد نحو 2000 كلم

شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. فأقرب جاراتها هي فانواتو إلى الغرب وكاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا إلى الجنوب الغربي وكرماديك التابعة لنيوزيلندا إلى الجنوب الشرقي وتونغا إلى الشرق وواليس وفوتونا التابعة لفرنسا وساموا إلى الشمال الشرقي وتوفالو إلى الشمال.