كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة هليكوبتر في كولومبيا وسقوط قتلى ومصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت قبل قليل، طائرة هليكوبتر، في كولومبيا أسفرت عن مقتل 9 جنود كولومبيين، وفقا لما أعلنه الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي.

ونقلت "سي إن إن"، عن "دوكي"، أن الطائرة تحطمت في مقاطعة جوافياري، وتم العثور على جثث تسعة جنود حتى الآن، بينما أصيب 6 آخرين، وهناك اثنين آخرين في عداد المفقودين.

وشدد الرئيس الكولومبي، على أنه سيظل على اتصال بعائلات الضحايا.